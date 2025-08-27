Тренер Брянский рассказал, что сборная России по волейболу готова к началу сезона

Главный тренер сборной России по волейболу Константин Брянский в интервью сайту Metaratings.ru поделился своими ожиданиями от предстоящих товарищеских матчей национальной команды против сборной Белоруссии.

Тренер заявил, что после Кубка Первого канала и сбора в Китае команда готова начать сезон. Брянский подчеркнул важность вызова игроков из «Белогорья» и отметил, что сборная должна подтверждать свою готовность на площадке.

Собеседник также сказал, что будет стараться ротировать игроков, но основная задача — это результат и готовность самих волейболистов. Он выразил надежду, что предстоящий сбор будет полезным для команды.