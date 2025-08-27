Тренер Брянский назвал сборную Польши главным фаворитом предстоящего чемпионата мира по волейболу

Главный тренер сборной России по волейболу Константин Брянский в интервью сайту Metaratings.ru назвал фаворитов предстоящего чемпионата мира, который пройдет с 12 по 28 сентября на Филиппинах. Действующим чемпионом мира является сборная Италии.

Брянский считает, что Польша — фаворит турнира. Также он отметил Францию и Бразилию как претендентов на призовые места.

Букмекерская компания BetBoom считает сборные Польши и Италии главными претендентами на выход в финал турнира. Вероятность того, что польские волейболисты сыграют в решающем матче турнира, оценивается коэффициентом 1,80. На попадание в финал действующих чемпионов мира выставлена котировка 1,85.