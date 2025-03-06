Тренер Бородавко: для Большунова лыжная гонка в Казани была очень важна

Александр Большунов, трехкратный олимпийский чемпион, вновь продемонстрировал свое мастерство, завоевав золотую медаль в лыжной гонке свободным стилем с раздельным стартом на чемпионате России в Казани. Об этом сообщил сайт телеканала « Звезда ».

Успех подопечного прокомментировал его тренер Юрий Бородавко. Он подчеркнул значимость победы с точки зрения подготовки Большунова к серьезным соревнованиям.

«Для Александра это была очень важная гонка, у него давно не было серьезных стартов. Он тренировался в Италии, видно, что он набирает хорошую спортивную форму», — отметил наставник.

Он напомнил, что во время состязаний спортсмен увеличил свое преимущество до 20 секунд и сумел сохранить его до самого финиша.