Тренер Бородавко: для Большунова лыжная гонка в Казани была очень важна

Александр Большунов, трехкратный олимпийский чемпион, вновь продемонстрировал свое мастерство, завоевав золотую медаль в лыжной гонке свободным стилем с раздельным стартом на чемпионате России в Казани. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
Успех подопечного прокомментировал его тренер Юрий Бородавко. Он подчеркнул значимость победы с точки зрения подготовки Большунова к серьезным соревнованиям.
«Для Александра это была очень важная гонка, у него давно не было серьезных стартов. Он тренировался в Италии, видно, что он набирает хорошую спортивную форму», — отметил наставник.
Он напомнил, что во время состязаний спортсмен увеличил свое преимущество до 20 секунд и сумел сохранить его до самого финиша.
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