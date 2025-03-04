Тренер Бахтурина: зарядка должна состоять из упражнений на растяжку и подвижность суставов

Среди главных ошибок зарядки — излишняя интенсивность утренних упражнений, которые не должны заменять полноценную тренировку. Об этом рассказала «Известиям» старший тренер международной сети студий балета и растяжки Акулина Бахтурина.

Специалист отметила, что основная цель зарядки — это улучшение кровообращения, укрепление сердца и сосудов, а также плавный переход от сна к бодрствованию. Бахтурина посоветовала начинать утро с упражнений на растяжку и подвижность суставов, оставляя силовые упражнения на потом.

Недопустимо выполнять зарядку сразу после еды. Важно делать утренний комплекс упреждений на регулярной основе, подчеркнула тренер.