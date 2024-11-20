Тренер Арутюнян: долгожителями в фигурном катании становятся те, кто считают спорт смыслом жизни

Фигуристка Софья Самоделкина проведет тренировочный сбор в Калифорнии под руководством Рафаэля Арутюняна. В беседе с RT наставник прокомментировал свое раннее высказывание о спортсменке.

Напомним, после первого совместного сбора тренер заявил, что без полной перезагрузки девушке не стать долгожителем в спорте.

«Когда спортсмен приходит ко мне и говорит, что его мотивация заключается в том, чтобы восстановить четверной прыжок, выиграть какой-то конкретный турнир или стать узнаваемым, — это, на мой взгляд, ерунда», — отметил Арутюнян.

По его словам, настоящий профессионализм предполагает, что человек живет ради спорта. Те, кто считают катание смыслом жизни, способны стать долгожителями в данной сфере, подчеркнул наставник.