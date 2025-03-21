Тренер Акулиничев: Овечкин способен побить рекорд Гретцки

Тренер по физподготовке Артур Акулиничев, работающий с хоккеистами НХЛ, поделился наблюдениями об уникальных способностях 39-летнего нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина. Об этом сообщила « Газета.ru ».

«Я слышал от знакомых, кто с ним играл и кто был с ним в команде, что у него есть природный дар — он крепкий физически», — заявил наставник.

По его словам, хоккеист сможет еще долго выступать на льду при условии поддержания формы и соблюдения правильного питания. Кроме того, при постоянных тренировках Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки, выразил уверенность специалист.

Александр Овечкин забил уже 888 голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Теперь ему нужно поразить ворота соперников всего семь раз, чтобы обойти легендарного Гретцки.