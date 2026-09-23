Тренер Адиев назвал «Спартак» претендентом на чемпионство в РПЛ

Московский «Спартак» в текущем сезоне способен побороться за победу в РПЛ. Такое мнение в интервью Metaratings.ru выразил бывший главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев.

По словам специалиста, у столичной команды бывают перепады в игре, однако с подобным спадом сталкиваются все соперники, включая «Краснодар». Адиев отметил амбициозность москвичей и грамотную подготовку к матчам в зависимости от соперника.

При этом тренер указал на необходимость усиления состава во время зимнего трансферного окна. По его мнению, «красно-белым» пригодился бы вингер для продолжения борьбы за первое место.

После девяти туров «Спартак» с 19 очками занимает вторую строчку в турнирной таблице и отстает от лидера чемпионата на два очка.