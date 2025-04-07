Трехкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко в интервью RT назвал Александра Овечкина гениальным снайпером. Хоккеист побил рекорд по забитым голам в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Терещенко добавил, что поздравил Овечкина с достижением, написав о том, что ему осталось взять лишь золото Олимпийских игр.

«Сложно сказать, лучший ли Овечкин в истории. Одним из — точно. Саша — гениальный снайпер, равных которому нет», — подчеркнул Терещенко.

Ранее Максим Сушинский назвал Александра Овечкина величайшим хоккеистом в истории после рекорда результативности в НХЛ.