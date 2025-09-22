Transfermarkt: футбольный клуб «Ростов» резко упал в цене

Немецкий сервис Transfermarkt представил свежие данные о стоимости игроков клубов Российской премьер-лиги, и они показали значительное снижение капитализации футбольного клуба «Ростов». Общая сумма трансферной стоимости команды сократилась с 45,65 до 40 миллионов евро всего за короткий промежуток времени, написала rostovgazeta.ru .

Это падение повлекло за собой потерю позиций в рейтинге. Клуб опустился с седьмого на восьмое место, уступив дорогу казанскому «Рубину», чей суммарный показатель составил 45,1 миллиона евро. Лидирующие позиции заняли такие гиганты, как «Зенит» из Петербурга ($186,1 млн), московский «Спартак» ($140,9 млн) и «Краснодар» ($122,15 млн).

Вероятной причиной понижения рейтинга стали изменения в составе команды и ухудшение спортивных результатов. Эксперты полагают, что текучка игроков и неудачные выступления привели к такому резкому сокращению стоимости клуба.