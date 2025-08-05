«Трактор» объявил о включении канадца Марио Рише в тренерский штаб

Интервал между сезонами ознаменовался серьезными изменениями в тренерском штабе челябинского хоккейного клуба «Трактор». Об этом сообщил « Курс дела ».

Официальный портал ХК объявил о назначении помощниками главного тренера Бенуа Гру трех специалистов: братьев Рафаэля и Марио Рише, а также Дмитрия Черных. Ответственность за подготовку вратарей возложена на Петера Шкрабела, аналитику поручено курировать Александру Соловьеву. Физической подготовкой игроков займутся Кирилл Гарифуллин и Михаил Бутуев.

Теперь половина тренерского состава представлена свежими лицами. Остались с прошлого сезона только Бенуа Гру, Рафаэль Рише, Петер Шкрабель и Кирилл Гарифуллин.