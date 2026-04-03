«Тоттенхэм» определился с новым главным тренером

Лондонский футбольный клуб «Тоттенхэм» объявил о назначении Роберто Де Дзерби на пост главного тренера. Об этом сообщается на официальной странице клуба в социальной сети X. Подробности контракта не раскрываются, однако подчеркивается его долгосрочный характер. Об этом написал «Ридус» .

Итальянский специалист займет место Игоря Тудора, контракт с которым был расторгнут по соглашению сторон. Хорватский тренер пришел в клуб в феврале, сменив на посту Томаса Франка, ушедшего по решению руководства, сообщил tagilcity.ru.

Сейчас «Тоттенхэм» с 30 очками находится на 17-м месте в чемпионате Англии и не может одержать победу в 13 матчах подряд. Команда также вылетела из плей-офф Лиги чемпионов, проиграв «Атлетико» из Испании по сумме двух встреч.

Роберто Де Дзерби 46 лет. Ранее он тренировал «Марсель» с июля 2024 года по февраль 2026 года. В его карьере также значатся такие клубы, как «Брайтон», «Шахтер», «Сассуоло», «Беневенто» и «Палермо».