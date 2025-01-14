Торсунов сообщил, что проблем с его золотой медалью из Парижа не возникало

Российский легкоатлет Евгений Торсунов, завоевавший золотую медаль в прыжках в длину на Паралимпийских играх в Париже, рассказал Metaratings.ru о состоянии своей награды.

Ранее сообщалось, что некоторые призеры Олимпийских игр в Париже вернули организаторам более сотни медалей из-за их низкого качества.

По словам спортсмена, он действительно слышал, что у некоторых его коллег начала отслаиваться краска с медалей. Чаще всего проблемы возникали у обладателей бронзовых наград. С золотыми медалями таких проблем не было, сообщил Торсунов.

Напомним, спортсмен одержал победу в классе Т36, преодолев расстояние в 5,83 метра.