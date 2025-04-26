«Торпедо» заинтересовался защитником «Ак Барса» Журавлевым

Руководство клуба «Торпедо» заинтересовалось возможностью подписания защитника «Ак Барса» Даниила Журавлева. Действующий контракт хоккеиста с клубом из Казани заканчивается 31 мая 2025 года. Об этом сообщил Metaratings.ru .

Спортсмен родился в Нижнем Новгороде и прошел школу хоккея в системе «Ак Барса». Весь профессиональный путь в рамках Континентальной хоккейной лиги он провел именно в казанской команде.

В сезоне-2024/25 25-летний защитник принял участие в 55 играх регулярного первенства КХЛ, записав на свой счет шесть результативных передач при коэффициенте полезности «-6».