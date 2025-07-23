«Торпедо» выкупил нападающего Рожкова у ЦСКА

Форвард Никита Рожков ярко проявил себя в сезоне 2024/25 Всероссийской хоккейной лиги. ЦСКА передал 25-летнего нападающего нижегородскому ХК «Торпедо» взамен на денежную компенсацию, сообщил сайт pravda-nn.ru .

Спортсмен принял участие в 70 встречах, набрав 57 очков (25 голов и 32 передачи). В серии плей-офф из семи матчей против фарм-клуба «Торпедо» он набрал пять очков (три гола и две передачи).

Действующий контракт нападающего с «Торпедо» заключен на год и является двусторонним. В Континентальной хоккейной лиге Рожков выступал за магнитогорский «Металлург» и череповецкую «Северсталь».