«Торпедо» и «Трактор» обменялись защитниками Юсуповым и Бреусом
Нижегородский хоккейный клуб «Торпедо» и челябинский «Трактор» совершили обмен защитниками, сообщило НИА «Нижний Новгород».
По условиям сделки состав нижегородцев пополнил 21-летний Владислав Юсупов, а Дмитрий Бреус продолжит карьеру в челябинской команде.
Юсупов дебютировал в КХЛ в сезоне 2025/2026, сыграв за «Трактор» 21 матч и забросив шайбу уже в третьей встрече. Ранее он выступал за «Белых Медведей» и «Челмет», привлекался в молодежную сборную России и играл на Кубке Вызова МХЛ.