«Торпедо» и «Трактор» обменялись защитниками Юсуповым и Бреусом

По условиям сделки состав нижегородцев пополнил 21-летний Владислав Юсупов, а Дмитрий Бреус продолжит карьеру в челябинской команде.

Юсупов дебютировал в КХЛ в сезоне 2025/2026, сыграв за «Трактор» 21 матч и забросив шайбу уже в третьей встрече. Ранее он выступал за «Белых Медведей» и «Челмет», привлекался в молодежную сборную России и играл на Кубке Вызова МХЛ.