Ткачев назвал российскую тренерскую школу одной из сильнейших в мировом хоккее

Нападающий «Трактора» Владимир Ткачев в интервью сайту Metaratings.ru заявил, что российская тренерская школа одна из лучших в мире. Хоккеист ответил на критику зарубежного специалиста Бенуа Гру, отметившего успехи своей команды над клубами русских наставников.

«Я считаю, что наша тренерская школа — одна из лучших в мире. Канадцы и американцы — наши прямые конкуренты, но наши специалисты одни из лучших в мире. Мне повезло работать со многими из них, поэтому я считаю, что наша школа одна из самых сильных», — отметил форвард.

Победивший в полуфинале плей-офф КХЛ «Трактор» сыграет в финале Кубка Гагарина-2025 с ярославским «Локомотивом». Матч пройдет 13 мая в 19:00 по московскому времени.