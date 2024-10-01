Вратарь «Спартака» Александр Максименко, форвард «Динамо» Константин Тюкавин, капитан «Зенита» Дуглас Сантос и другие игроки вошли в число претендентов на премию «Джентльмен года — 2024». Об этом сообщил сайт kp.ru .

До 20 октября на сайте «КП Спорт» будет проходить народное голосование для определения тройки претендентов на главный приз. Далее компетентное жюри выберет победителя, которому вручат главный символ премии «Джентльмен года» на торжественной церемонии, которая состоится в конце этого года.

Напомним, премия вручается игрокам российских клубов не только за достижения, но и за поступки и джентльменское поведение.