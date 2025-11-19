Тяжелоатлет Кокляев объяснил победу 93-летнего штангиста на Кубке России генетикой и любовью к жизни

Тяжелоатлет Михаил Кокляев поделился с NEWS.ru мыслями о победе 93-летнего штангиста Николая Исакова на Кубке России по тяжелой атлетике.

По мнению спортсмена, успех Исакова обусловлен тремя важными факторами.

«Желание жить, любовь к жизни и отношение к ней», — пояснил Кокляев.

Он также обратил внимание на генетику силача, предположив, что его предки тоже были долгожителями.

Напомним, Исаков стал единственным участником в группе старше 90 лет. Его результаты — 26 килограммов в рывке и 31 килограмм в толчке.