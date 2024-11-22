Теннисистка Веснина заявила о завершении спортивной карьеры

По словам российской теннисистки Елены Весниной, она завершит свою спортивную карьеру после турнира «Трофеи Северной Пальмиры». Об этом сообщил RT.

Спортсменка отметила, что проведет свою последнюю игру в рамках Матча легенд. После этого она официально завершит свою карьеру.

Турнир начнется 29 ноября и продлится до 1 декабря.

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