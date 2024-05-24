Теннисистка Самсонова вышла в полуфинал турнира WTA в Страсбурге
Россиянка Людмила Самсонова вышла в полуфинал турнира по теннису категории WTA 500 в Страсбурге. Об этом сообщил RT.
Российская теннисистка вышла победительницей в четвертьфинале в матче с бразильской спортсменкой Беатрис Хаддад-Майей. Встреча закончилась со счетом счетом 6:3, 6:0.
Следующей соперницей Самсоновой станет победительница матча, который пройдет между полячкой Магдой Линетт и американкой Мэдисон Киз.
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