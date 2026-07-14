Теннисистка Пушкарева назвала фантастическим финальный матч на юниорском Уимблдоне

Российская теннисистка Анна Пушкарева стала первой за 10 лет представительницей РФ, выигравшей юниорский Уимблдон. В финале она обыграла китаянку Синьжань Сунь, отомстив за прошлогоднее поражение, сообщил сайт телеканала «Звезда» .

Спортсменка назвала финальный матч фантастическим, отметив преимущества соперницы.

«Я уже отпустила ситуацию, я уже считала, что вот финал, и просто старалась насладиться максимальной атмосферой первого корта, атмосферой Уимблдона», — призналась Пушкарева.

По словам россиянки, к ней до сих пор не пришло осознание факта победы над одной из сильнейших соперниц турнира.