Теннисистка Потапова прошла в третий круг Открытого чемпионата Франции

Российской теннисистке Анастасии Потаповой удалось выйти в третий круг Открытого чемпионата Франции 2024 года. Об этом сообщил RT.

Спортсменка победила свою соперницу из Швейцарии Викторию Голубич. Матч закончился после одного часа 53 минут со счетом 6:2, 6:2. 

Анастасия Потапова встретится в следующий раз с Синьюй Ван или Викторией Томовой, в зависимости от того, кто из них победит.

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