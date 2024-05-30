Теннисистка Потапова прошла в третий круг Открытого чемпионата Франции
Российской теннисистке Анастасии Потаповой удалось выйти в третий круг Открытого чемпионата Франции 2024 года. Об этом сообщил RT.
Спортсменка победила свою соперницу из Швейцарии Викторию Голубич. Матч закончился после одного часа 53 минут со счетом 6:2, 6:2.
Анастасия Потапова встретится в следующий раз с Синьюй Ван или Викторией Томовой, в зависимости от того, кто из них победит.
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