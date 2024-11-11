Россиянин Даниил Медведев потерпел поражение в матче против американца Тейлора Фрица. В беседе с RT свое мнение по ситуации высказала бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова.

По словам спортсменки, такой исход событий стал для нее небольшой сенсацией.

«После жеребьевки я думала, что Медведев переиграет и Фрица, и [Алекса] де Минора, а вот с [Янником] Синнером уже будут сложности», — высказалась теннисистка.

На ее взгляд, Фриц был более мотивирован и заряжен на победу, чем его соперник. Петрова также предположила, что Медведев рассчитывал сыграть на своем опыте и таланте, однако этого не хватило.