Теннисистка Мыскина заявила, что с удовольствием бы сыграла с Федерером

По словам знаменитой российской теннисистки, чемпионки «Ролан Гаррос» — 2004, экс второй ракетки мира Анастасии Мыскиной, швейцарец Роджер Федерер — это самый выдающийся теннисист. Ою этом она рассказала «Газете.Ru».

Мыскина призналась, что именно с Федерером она бы сыграла с большим удовольствием, если бы такая возможность представилась.

«С кем бы из иностранцев я хотела сыграть? С удовольствием сыграла бы с Федерером. Роджер — самый крутой в теннисе», — поделилась спортсменка.

Она добавила, что поддерживает отношения с теннисистами из разных стран. Они встречаются и вне турниров и корта, с некоторыми Мыскину связывает настоящая дружба.

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