Теннисистка Блинкова вышла во второй круг турнира в Риме | 360°

Спорт 08 мая 2024, 17:47 Теннисистка Блинкова вышла во второй круг турнира в Риме

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Российская теннисистка, полуфиналистка одного турнира Большого шлема в парном разряде Анна Блинкова пробилась во второй круг турнира в Риме. Об этом сообщилRT.

Спортсменка обыграла французскую теннисистку Диан Парри со счетом 6:2, 6:3. Продолжительность встречи составила час и 15 минут. За это время россиянка реализовала пять брейк-пойнтов.

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Отмечается, что во втором круге Анна Блинкова сыграет с американкой Даниэль Коллинз.