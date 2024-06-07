Теннисистка Андреева объяснила свой проигрыш в полуфинале «Ролан Гаррос» большим количеством ошибок

Теннисистка Мирра Андреева заявила, что могла бы сыграть лучше в полуфинале «Ролан Гаррос». Об этом она рассказала «Чемпионату».

По словам спортсменки, она проиграла из-за большого количества ошибок. Они помешали ей собраться и показать лучшие результаты.

«Я допустила много ошибок, которые обычно не совершаю. Мне было немного трудно это принять, я пыталась справиться с этим и бороться, но, думаю, сегодня был не тот день», — рассказала Андреева.

Как добавил сайт aif.ru, ей досталась сильная соперница. Она отлично показала себя во время их встречи.

Финал Кубка Стэнли: русские против канадцев — легенды возвращаются

«Евроинтеграция нам в ущерб». Молдавия испугалась украинского сценария из-за действий ЕС

На ПМЭФ компаниям вручили премию «Чемпион» за вклад в развитие спорта

Перемога превратилась в зраду. Украина перестала скрывать «людоловство»

«Универсальный боец». Махачеву предрекли успех Хабиба Нурмагомедова

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте