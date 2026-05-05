В беседе спортсмен назвал триумф на летней Универсиаде своим главным карьерным достижением. Турнир проходил в июле 2025 года в Германии.

«Играли без всех: без тренера, без массажиста. Так получилось, что мы приехали, нам никто не помогал. Везде сами ходили», — сообщил Сидоренко.

По словам теннисиста, ему также приходилось выполнять обязанности водителя. Весь турнир он возил себя и своих коллег.