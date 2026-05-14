Теннисист Рублев заявил, что Сафин помог ему разобраться в себе

Российский теннисист Андрей Рублев поделился опытом работы с бывшим первым номером мирового рейтинга Маратом Сафиным. Об этом сообщил RT .

По словам Рублева, коллега помог ему разобраться в себе и найти ответы на множество вопросов.

«Знаете, когда открываешь капот машины, чтобы посмотреть, что внутри? Вот он сделал то же самое с моей головой. „Вскрыл“ мне черепную коробку», — отметил спортсмен.

Напомним, сотрудничество Андрея Рублева с Маратом Сафиным началось в прошлом году.