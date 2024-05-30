Теннисист Рублев заявил, что хотел бы сыграть в миксте на Олимпиаде

Российский теннисист Андрей Рублев заявил о своем желании принять участие в миксте на Олимпиаде, которая пройдет в 2024 году в Париже. Об этом он рассказал «Чемпионату» .

Спортсмен подчеркнул, что непременно бы воспользовался такой возможностью, если бы она ему предоставилась.

«Я бы хотел сыграть микст, если будет такая возможность. Сейчас она вроде есть», — отметил теннисист.

Как добавил RT, пока ситуация с Олимпиадой остается непонятной. Еще не решено, кто именно и в каком статусе на нее поедет.