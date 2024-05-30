Теннисист Рублев заявил, что хотел бы сыграть в миксте на Олимпиаде
Российский теннисист Андрей Рублев заявил о своем желании принять участие в миксте на Олимпиаде, которая пройдет в 2024 году в Париже. Об этом он рассказал «Чемпионату».
Спортсмен подчеркнул, что непременно бы воспользовался такой возможностью, если бы она ему предоставилась.
«Я бы хотел сыграть микст, если будет такая возможность. Сейчас она вроде есть», — отметил теннисист.
Как добавил RT, пока ситуация с Олимпиадой остается непонятной. Еще не решено, кто именно и в каком статусе на нее поедет.
Правительство одобрило законопроект Минфина о налогах
Рейс Самара-Москва совершил аварийную посадку в Шереметьево
Андрей Малахов назвал дату и место похорон Анастасии Заворотнюк
Около 40 жителей Новой Каховки потеряли доступ к газу из-за ВСУ
Матвиенко получила звание Героя труда России
Подмосковный Главгосстройнадзор проверил возведение ЖК в Котельниках
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте