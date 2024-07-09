Теннисист Ольховский: пятая ракетка мира Медведев полон энергии перед встречей с Синнером

Пятая ракетка мира Даниил Медведев перед четвертьфиналом на Уимблдоне против итальянца Янника Синнера одержал победу над болгарином Григором Димитровым. Последний отказался продолжать борьбу из-за травмы. В беседе с «Газетой.ru» ситуацию прокомментировал теннисит Андрей Ольховский.

«Он (Медведев — прим. ред.) сохранил силы, настроился на следующий матч. Он сыграл уже достаточно игр, полон энергии», — отметил спортсмен.

Напомним, российский теннисист ведет у Синнера по личным встречам со счетом 6-5. Последнюю победу над итальянцем он одержал в 2023 году.

«Обуздать вседозволенность». Курьеров на электросамокатах предложили жестко контролировать

Испания деклассирует Францию на Евро-2024: баски, вперед!

Волевой шаг наперекор Западу. О чем говорили Путин и Моди

Россиян предупредили о «мясном клее». Что это за фермент и зачем он нужен

Огромные рынки, неприятный запах и вечные пробки. Топ-7 худших районов Москвы

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте