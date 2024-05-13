Теннисист Надаль заявил, что не хочет чувствовать себя беспомощным на «Ролан Гаррос» | 360°

Спорт 13 мая 2024, 16:07 Теннисист Надаль заявил, что не хочет чувствовать себя беспомощным на «Ролан Гаррос»

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Рафаэль Надаль, испанский теннисист, рассказал об условиях своего участия в Открытом чемпионате Франции — «Ролан Гаррос». Он прокомментировал ситуацию в беседе с France TV.

«Я не хочу чувствовать себя беспомощным. Если будет 0,01% вероятности, что я смогу быть конкурентоспособным, то я хочу попробовать. Если нет — предпочту сохранить счастливые воспоминания», — отметил спортсмен.

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Надаль — бывшая первая ракетка мира и 22-кратный победитель турниров Большого шлема. Игрок является самым титулованным теннисистом «Ролан Гаррос», добавил RT.