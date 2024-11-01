Теннисист Медведев занял 1 место в рейтинге персональных брендов спортсменов из РФ

На протяжении последних двух лет первая строчка в рейтинге среди персональных брендов российских спортсменов достается пятой ракетке мира Даниилу Медведеву. Об этом сообщил aif.ru со ссылкой на составленный журналом Forbes список.

В рейтинг включили 30 российских спортсменов. Оценивали разные критерии, например, по упоминаниям в средствах массовой информации и популярности в социальных сетях Медведев занял лишь второе место.

Стоит отметить, что серебро и бронзу в личных брендах спортсменов забрали хоккеист Адександр Овечкин и футболист Артем Дзюба. Они заняли вторую и третью строчку рейтинга соответственно.