Теннисист Медведев занял 1 место в рейтинге персональных брендов спортсменов из РФ

На протяжении последних двух лет первая строчка в рейтинге среди персональных брендов российских спортсменов достается пятой ракетке мира Даниилу Медведеву. Об этом сообщил aif.ru со ссылкой на составленный журналом Forbes список.
В рейтинг включили 30 российских спортсменов. Оценивали разные критерии, например, по упоминаниям в средствах массовой информации и популярности в социальных сетях Медведев занял лишь второе место.
Стоит отметить, что серебро и бронзу в личных брендах спортсменов забрали хоккеист Адександр Овечкин и футболист Артем Дзюба. Они заняли вторую и третью строчку рейтинга соответственно.
Школьники в Лобне приняли участие в викторине по краеведению
Смотр коммунальной техники провели в центральном парке в Зарайске
«Были уверены, что такого не будет». Суджанка — о спешной эвакуации из-под обстрелов
Главы Люберец провел встречу с жителями в ЖК «1-й Лермонтовский»
Путепровод рядом с платформой Быково в Раменском откроют к концу 2024 года
Руководитель театра в Лобне принял участие в заседании общественного совета
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте