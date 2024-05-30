Теннисист Медведев вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции 2024 года

Российский теннисист Даниил Медведев смог пройти в третий круг Открытого чемпионата Франции. Об этом сообщил RT.

Медведев смог продвинуться вперед после того, как его соперник, серб Миомир Кецманович отказался продолжать матч. Россиянин обыгрывал его счетом 6:1, 5:0, и теннинсист предпочел завершить встречу.

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