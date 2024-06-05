Теннисист Медведев снялся с турнира ATP в Нидерландах из-за травмы
Российский теннисист Даниил Медведев снялся с турнира категории ATP 250 в Хертогенбосе в Нидерландах из-за травмы. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу турнира.
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Отмечается, что в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции Медведев уступил австралийцу Алексу де Минору. Игра длилась два часа 50 минут и закончилась со счетом 6:4, 2:6, 1:6, 3:6.
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