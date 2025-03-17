Теннисист Кафельников: Мирре Андреевой будет тяжело удерживать заданную планку

Экс-первая ракетка мира, олимпийский чемпион Евгений Кафельников в беседе с Национальной Службой Новостей поделился мнением о выдающихся результатах 17-летней российской теннисистки Мирры Андреевой.
Спортсменка выиграла турнир серии WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, обыграв первую ракетку мира Арину Соболенко из Белоруссии со счетом 2:6, 6:3, 6:3. Благодаря победе Андреева поднялась на шестое место в классификации WTA — так высоко российские теннисистки не располагались более девяти лет.
По словам Кафельникова, спортсменка сильно прибавила за последние полгода. Взросление Мирры как в физическом, так и в психологическом плане сыграло свою роль в ее успехах.
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