Теннисист Даниил Медведев оценил свои результаты на 6,5 из 10 в текущем сезоне

Российский теннисист Даниил Медведев в разговоре с изданием «Чемпионат» оценил свои результаты на 6,5 из 10 в текущем сезоне. Спортсмен удовлетворен тем, что закончит сезон на четвертом месте.

Как написал сайт TheRussianNews.ru, Медведеву не удалось получить более высокий результат из-за проблем со здоровьем и травмами, которые мешали ему на протяжении большей части сезона. Сам спортсмен признался, что испытывал проблемы с мячами.

Напомним, Даниилу Медведеву не удалось выйти из группы на итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов. В решающем матче он проиграл первой ракетке мира Яннику Синнеру.