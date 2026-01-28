Темур Алекберов стал главным тренером мини-футбольного клуба «Факел» из Сургута

Мини-футбольный клуб «Факел» из Сургута объявил о назначении нового главного тренера. Им стал известный специалист Темур Алекберов, сообщил сайт URA.RU .

Алекберов приступил к обязанностям с 28 января 2026 года. Ранее он успешно руководил такими командами, как «Спартак-Щелково», «Динамо», «Газпром-Югра», ЦСКА и ЛКС, трижды выигрывал чемпионат России и неоднократно побеждал в Кубке страны.

Кроме того, Алекберов выступал в составе многих известных клубов России, отмеченных достижениями в российском футзале.

«Темур Алекберов имеет богатый опыт выступления и успешной тренерской карьеры, способствующий укреплению позиций нашего клуба», — прокомментировали назначение в пресс-службе «Факела».