Телеведущий Губерниев счел неудачным эксперимент Карпина с совмещением двух постов

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев заявил NEWS.ru , что эксперимент тренера Валерия Карпина по совмещению должностей в московском «Динамо» и сборной России по футболу оказался неудачным.

По мнению эксперта, плохие результаты клуба негативно повлияли на игру национальной команды в матчах против Перу и Чили.

«В сборную Карпина пришел эффект „Динамо“ с Карпиным <…> „Динамо“ без Карпина — удачи, сборной с Карпиным — успеха», — отметил Губерниев.

Напомним, Карпин решил покинуть пост главного тренера «Динамо». Сейчас клуб с 17 очками находится на 10-м месте в Российской премьер-лиге.