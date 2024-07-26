Телеведущая Канделаки рассказала, что в новом сезоне «Матч ТВ» эксклюзивно будет показывать игры испанской «Ла Лиги»

По словам телеведущей и замдиректора «Газпром-медиа» Тины Канделаки, «Матч ТВ» не оставит своих зрителей без футбола, несмотря на то, что не будет показывать матчи еврокубков. Об этом сообщил сайт KP.RU со ссылкой на радио «КП».

Канделаки подчеркнула, что в России болельщики пока не готовы платить за просмотр футбола. А телеканал «Матч ТВ» задумывался именно как платформа с возможностью смотреть мировые матчи бесплатно.

«В новом сезоне „Матч ТВ“ эксклюзивно будет показывать игры испанской „Ла Лиги“, Кубка Короля и Суперкубка Испании», — рассказала Канделаки.

Она добавила, что зрителей ждут и другие сюрпризы.