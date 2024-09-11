Тарасова раскритиковала организацию захоронения Белоусовой и Протопопова

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова возмутилась датой прощания с Людмилой Белоусовой и Олегом Протопоповым в Санкт-Петербурге. Об этом она заявила РБК .

Прах фигуристов захоронят 11 сентября. А 14-го и 15-го числа в городе пройдут контрольные прокаты сборной России, сейчас спортсмены находятся в подмосковном Новогорске.

«Нужно было состыковать церемонию захоронения с тем, когда большинство мира фигурного катания сможет присутствовать», — заявила Тарасова.

Она добавила, что и сама, будучи в Новогорске, не сможет приехать на прощание, хотя хотела бы.

Двукратные олимпийские чемпионы Людмила Белоусова и Олег Протопопов много лет жили в Швейцарии, но завещали похоронить их в Петербурге. Прах жены, умершей в 2017 году, Протопопов хранил дома. Сам он ушел из жизни через шесть лет.

Что завещание воплотят в жизнь, стало известно лишь в августе.