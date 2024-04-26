«Тампа» с Кучеровым оказалась в шаге от вылета из плей-офф НХЛ | 360°

Спорт 26 апреля 2024, 07:47 «Тампа» с Кучеровым оказалась в шаге от вылета из плей-офф НХЛ «Тампа» Кучерова проиграла «Флориде» и оказалась в шаге от вылета из плей-офф РИА «Новости»

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«Тампа-Бэй Лайтнинг» на своем льду уступила «Флориде Пантерз» в матче плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра завершилась со счетом 5:3 (1:0, 2:2, 2:1) в пользу гостей.

За «Пантерз» голами отметились Стивен Лоренц, Брэндон Монтур, Сэм Райнхарт и Мэттью Ткачук, за хозяев забросили Стивен Стэмкос, Тайлер Мотт и Ник Пол.

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Российский форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров отметился результативной передачей, а вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 26 бросков из 30. В составе «Флориды» результативный пас отдал Владимир Тарасенко.

Третьей звездой матч признали российского голкипера «Флориды» Сергей Бобровского, он совершил 26 сэйвов в 29 бросках.

В серии до четырех побед счет стал 3-0 в пользу «Флориды». В ночь на 28 апреля в Тампе пройдет четвертый матч.

Ранее Кучеров побил собственный рекорд по очкам, набранным за сезон в НХЛ, среди россиян.