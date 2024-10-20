Сын Кости Цзю впервые в карьере проиграл нокаутом

Выступающий за Австралию экс-чемпион мира по версии IBF в первом среднем весе Тим Цзю потерпел поражение в поединке с россиянином Бахрамом Муртазалиевым. Об этом сообщил «Чемпионат» .

Бой за чемпионский титул IBF проходил в ночь на 20 октября в Орландо. Муртазалиев завоевал победу, нокаутировав соперника в третьем раунде. Цзю впервые за свою спортивную карьеру потерпел поражение в бою техническим нокаутом.

Боксер рассказал, что противник заслуженно получил звание чемпиона. По его словам, Муртазалиев лучше подготовился к бою, чем он.

Ранее спортсмен признался, что добился успеха благодаря трем принципам: постановке реальной цели, формированию бизнес-плана и отсутствию оправданий или поиска виноватых. Цзю никогда не опаздывал на тренировки и работал больше окружающих.