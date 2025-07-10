Сын главного тренера СКА Ларионов-младший вернулся в ряды петербургской команды

СКА объявил о подписании контракта с нападающим Игорем Ларионовым-младшим. Срок соглашения рассчитан на один год. Об этом сообщил сайт Neva.Today со ссылкой на представителей армейцев.

Молодой хоккеист ранее выступал в структуре петербургского клуба в 2019 году, а прошлый сезон отыграл в нижегородском «Торпедо».

Игорь Ларионов-младший родился в американском городе Детройт. Он является сыном главного тренера СКА Игоря Ларионова. Возвращение в команду отца станет новой возможностью продемонстрировать свои хоккейные способности и прогресс.