Свыше 300 спортсменок приняли участие в первенстве по воздушно-спортивному многоборью «Dragon’s cup» в Кстово

Первенство по воздушно-спортивному многоборью «Dragon’s cup» прошло в ФОКе «Волжский берег» в Кстовском районе. Более 300 спортсменов из 12 городов России продемонстрировали свое мастерство, сообщило ИА «Время Н» .

Участники мероприятия показывали, как спорт может сочетаться с искусством. За выступления можно было получить разряд в воздушной гимнастике.

По словам судьи 3-й категории «Dragon’s cup» Татьяны Краснобелевой, каждый судья оценивает свой протокол: один — артистизм, другой — исполнение (ошибки), третий — технику и сложность программы.

В турнире принимают участие как опытные спортсмены, среди которых есть мастера спорта, так и совсем юные гимнастки от трех лет.

«Dragon’s cup» проводится в Нижнем Новгороде дважды в год. Следующий этап турнира пройдет в Омске 28 февраля и 1 марта, а затем в Перми 7–8 марта.