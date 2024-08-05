Бывшим руководителям Московской антидопинговой лаборатории, бежавшим на Запад, Григорию Родченкову и Тимофею Соболевскому поручили курировать новый проект по дискредитации российского спорта. Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки.

По данным разведки, США, готовящие этот проект, столкнулись с трудностями в фабрикации обвинений в нарушениях в тех видах спорта, где Россия доминирует уже много лет, — художественной гимнастике, фигурном катании и синхронном плавании.

«Родченкову и Собо­левскому поставлена задача не сдерживать „собственное вооб­ражение“. А в контактах с предполагаемыми „осведомителями“ рекомендовано не скупиться на обещания щедрых гонораров и перспектив переезда в одно из западных государств с возмож­ностью последующего трудоустройства», — сообщили в спецслужбе.

Также СВР отметила специальную церемонию вручения наград командного турнира по фигурному катанию зимней Олимпиады 2022 года, которая состоится 7 августа в Париже.

«В ходе этого позорного мероприятия завоеванное россиянами в спортивной борьбе зо­лото торжественно отдадут американцам. Серебро получат японцы», — рассказали в разведке.

На бронзовые же медали, по заявлению службы, претендуют канадцы, но их судьба пока не определена.

В феврале WADA закрыло более 400 дел о допинге против российских спортсменов из базы Родченкова.