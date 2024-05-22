Суперфинал «Кубка Победы» по боксу пройдет на ПМЭФ

В турнире примут участие восемь команд со всей страны: «Москва», «Ленинград» (Санкт-Петербург и Северо-Западный федеральный округ), «Тула» (Центральный ФО), «Кама» (Приволжский ФО), «Сталинград» (Южный ФО), «Кавказ» (Северо-Кавказский ФО), «Урал» (Уральский ФО) и «Сибирь» (Сибирский и Дальневосточный ФО).

За каждую из команд выступят сильнейшие боксеры России — их имена определятся в конце мая по итогам полуфиналов в Оренбурге. Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко напомнила, что история турнира на ПМЭФ началась в 2022 году.

«Этот флагманский турнир стал настоящим символом силы духа и данью памяти подвигу наших предков. А Форум по традиции предоставляет нам возможность встретиться с единомышленниками, обсудить новые подходы, идеи и инструменты развития спортивного сообщества», — подчеркнула она.

Кроме того, на форуме можно будет встретить звезд мирового бокса: Александра Поветкина, Николая Валуева, Дениса Лебедева и других.