Сулейманов может вновь оказаться в «Пари НН»

Форвард «Локомотива» Тимур Сулейманов может вернуться в футбольный клуб «Пари НН». Это произойдет, если нижегородская команда сохранит место в Российской Премьер-лиге. По информации Metaratings.ru , обсуждается полноценный трансфер игрока.

Сейчас на позиции центрального нападающего выступают Александр Кокшаров из «Краснодара» и Тиаго Весино из аргентинского клуба «Велес Сарсфилд». Срок их аренды истекает после окончания сезона, написало НИА «Нижний Новгород».

Сулейманов — воспитанник «Локомотива». Летом 2023 года он вернулся в московский клуб из «Пари НН», где ранее тоже играл. В этом сезоне он участвовал в 32 матчах, забил семь голов (шесть — в Кубке России). Он открыто выражал недовольство из-за малого количества игрового времени.