Сулейманов может вновь оказаться в «Пари НН»

Форвард «Локомотива» Тимур Сулейманов может вернуться в футбольный клуб «Пари НН». Это произойдет, если нижегородская команда сохранит место в Российской Премьер-лиге. По информации Metaratings.ru, обсуждается полноценный трансфер игрока.
Сейчас на позиции центрального нападающего выступают Александр Кокшаров из «Краснодара» и Тиаго Весино из аргентинского клуба «Велес Сарсфилд». Срок их аренды истекает после окончания сезона, написало НИА «Нижний Новгород».
Сулейманов — воспитанник «Локомотива». Летом 2023 года он вернулся в московский клуб из «Пари НН», где ранее тоже играл. В этом сезоне он участвовал в 32 матчах, забил семь голов (шесть — в Кубке России). Он открыто выражал недовольство из-за малого количества игрового времени.
Отремонтированную котельную в Ногинске запустят к отопительному сезону
Переселенцы получат ключи от квартир в новом доме в Старой Купавне в июне
Московский НПЗ внедрил цифровое управление производством бензина
Погибшим при взрыве авто в Балашихе оказался генерал-лейтенант Ярослав Москалик
Замглавы МВД Украины признал, что в сбитом Ил-76 были пленные солдаты ВСУ
Подготовка фонтанов к новому сезону началась в Чехове
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте