СТР: Терехова переизбрали на пост президента союза

Анатолия Терехова переизбрали на пост главы Союза тхэквондо России (СТР). Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу организации.

В рамках конференции также прошло голосование за избрание ревизионной комиссии. Кроме того, решался вопрос о принятии изменений в устав.

Напомним, Терехов занимает соответствующую должность с декабря 2009 года.