СТР: Терехова переизбрали на пост президента союза
Анатолия Терехова переизбрали на пост главы Союза тхэквондо России (СТР). Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу организации.
В рамках конференции также прошло голосование за избрание ревизионной комиссии. Кроме того, решался вопрос о принятии изменений в устав.
Напомним, Терехов занимает соответствующую должность с декабря 2009 года.
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