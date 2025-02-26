Главный тренер тульского футбольного клуба «Арсенал» Александр Сторожук в беседе с «ТСН24» обозначил главной задачей команды на остаток сезона стабилизацию игры.
Во время зимнего трансферного окна клуб вложил около 435 тысяч евро в приобретение новых игроков, сказал он.
Сторожук подчеркнул, что команде предстоит приложить максимальные усилия в каждой игре. Он также отметил сложность формирования команды, когда в летний период приходит большое количество новых игроков, что вынуждает перестраивать коллектив практически с нуля.
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