Главный тренер тульского футбольного клуба «Арсенал» Александр Сторожук в беседе с «ТСН24» обозначил главной задачей команды на остаток сезона стабилизацию игры.

Во время зимнего трансферного окна клуб вложил около 435 тысяч евро в приобретение новых игроков, сказал он.

Сторожук подчеркнул, что команде предстоит приложить максимальные усилия в каждой игре. Он также отметил сложность формирования команды, когда в летний период приходит большое количество новых игроков, что вынуждает перестраивать коллектив практически с нуля.