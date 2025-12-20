Степанова и Букин стали пятикратными чемпионами России в танцах на льду

Дуэт фигуристов Александры Степановой и Ивана Букина одержал победу на чемпионате России в танцах на льду. Спортсмены выиграли национальное первенство пятый год подряд, сообщил сайт «Спортс» .

За произвольный танец жюри дало паре лучшую оценку — 129,49 балла. В сумме у Степановой и Букина оказалось 216,94 очка.

Второе место на первенстве досталось набравшим 211,44 балла Василисе Кагановской и Максиму Некрасову, а третье — Елизавете Пасечник и Дарио Чиризано с результатом 200,63.

Национальное первенство проходит в Санкт‑Петербурге с 18 до 21 декабря.

Ранее стало известно, кто из россиян прошел отбор на Олимпиаду 2026 года.